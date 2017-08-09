خبيرة: من السذاجة الاعتقاد بوفاء الإمارات والعراق وكازاخستان وماليزيا بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

وأضافت متابعة أنه "فيما يتعلق بكازاخستان، التي ليس فقط قلصت حجم إنتاجها، بل زادته، بسبب تطوير حقل "كاشاغان"، فمن غير المحتمل التوقع بأن هذا المشروع الذي تم تأجيله عدة مرات، سيتم إغلاقه الآن بالذات، بسبب الاتفاق (أوبك+)، وهنا تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية للمتابعة لا تملك في الواقع صلاحيات حقيقية لفرض أي عقوبات على الدول التي لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق".
ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة كانت نسبة وفاء العراق بالتزاماته في إطار اتفاق "أوبك+"، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تصل وسطيا إلى 46% والإمارات العربية المتحدة — 54 %، في حين زادت كازاخستان إنتاجها خلال الفترة المذكورة.
وكانت منظمة "أوبك"، قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان وماليزيا، أخبروا اللجنة الفنية للجنة المتابعة الوزارية في "أوبك +" عن استعدادهم في الأشهر القليلة القادمة، لتنفيذ الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط، بشكل كامل.
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