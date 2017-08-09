خبيرة: من السذاجة الاعتقاد بوفاء الإمارات والعراق وكازاخستان وماليزيا بتنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

اعتبرت الخبيرة في مركز الطاقة التابع لكلية إدارة الأعمال "سكولكوفو"، يكاتيرينا غروشيفينكو، اليوم الأربعاء، أنه من باب السذاجة الاعتقاد بأن دول الإمارات العربية المتحدة، والعراق، وكازاخستان وماليزيا يمكنها الوفاء بنسبة 100 بالمائة بالتزاماتها في إطار "أوبك+"، كما وعدت بذلك.

موسكو — سبوتنيك. وقالت غروشيفينكو لـ"سبوتنيك": "بما أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، لم تكن هذه الدول تتفق دائما مع التزاماتها بموجب الصفقة، ففي غاية الساذجة، الاعتقاد بأن تلك الدول ستفي هذه المرة بوعودها. على سبيل المثال، العراق والإمارات العربية المتحدة تؤكدان بشكل عام أن حجم الإنتاج لشهر تشرين الأول/ أكتوبر (لعام 2016)، والذي تم اعتماده كقاعدة، كان منخفضا من الأساس، وأنه هو السبب الذي أدى إلى "عدم وفاء" البلدين بهذا الاتفاق".

وأضافت متابعة أنه "فيما يتعلق بكازاخستان، التي ليس فقط قلصت حجم إنتاجها، بل زادته، بسبب تطوير حقل "كاشاغان"، فمن غير المحتمل التوقع بأن هذا المشروع الذي تم تأجيله عدة مرات، سيتم إغلاقه الآن بالذات، بسبب الاتفاق (أوبك+)، وهنا تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية للمتابعة لا تملك في الواقع صلاحيات حقيقية لفرض أي عقوبات على الدول التي لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

ووفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة كانت نسبة وفاء العراق بالتزاماته في إطار اتفاق "أوبك+"، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تصل وسطيا إلى 46% والإمارات العربية المتحدة — 54 %، في حين زادت كازاخستان إنتاجها خلال الفترة المذكورة.

وكانت منظمة "أوبك"، قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان وماليزيا، أخبروا اللجنة الفنية للجنة المتابعة الوزارية في "أوبك +" عن استعدادهم في الأشهر القليلة القادمة، لتنفيذ الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط، بشكل كامل.