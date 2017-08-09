الشرطة الفرنسية تداهم منزلا يشتبه بعلاقته بمنفذ عملية الدهس

داهمت الشرطة الفرنسية شقة في العاصمة باريس، على صلة بحادث دهس جنود في ضاحية لوفالوا بيري، صباح اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس".

القاهرة — سبوتنيك. ولم تعلن الشرطة الفرنسية، حتى الآن، عن أية تفاصيل أخرى.

وأكد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، في وقت سابق، أنه تم اعتقال الشخص المشتبه في تنفيذه لعملية دهس الجنود، والتي أصيب على إثرها 6 جنود فرنسيين لدى خروجهم من ثكنتهم.