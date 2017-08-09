مقاتلات يابانية تجري مناورات جوية مع قاذفات أمريكية

قالت اليابان إنها أجرت مناورات جوية مشتركة مع قاذفات أمريكية أسرع من الصوت في الأجواء اليابانية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية أمس الثلاثاء (8 أغسطس/ آب) مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة في ظل تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها كوريا الشمالية.

وقالت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في بيان صحفي، إن المناورات التي جرت حول جزيرة كيوشو بجنوب اليابان شاركت فيها قاذفتان أمريكيتان من طراز "بي-1 بي لانسر" ومقاتلتان يابانيتان طراز "إف-2".

وقالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء (9 أغسطس/ آب) إنها تدرس توجيه ضربة لجزيرة غوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادي وذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي تهديد من بيونغ يانغ سيقابل "بالنار والغضب".

وتضم جزيرة غوام قاعدة "أندرسون" الجوية التي تحتفظ فيها الولايات المتحدة بمقاتلات من طراز "بي1-بي".

وقالت قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إن الطائرات الأمريكية القادرة على حمل قنابل نووية أعقبت المناورات مع اليابان بإجراء تدريبات منفصلة مع القوات الكورية الجنوبية.