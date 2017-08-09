شعبية حزب ميركل تتعادل مع باقي الأحزاب الألمانية

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت (د.ب.أ) نتائجه، استقرت شعبية التحالف المسيحي عند نسبة 40%، بينما تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بنسبة 1% لتصل إلى 7%، وارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار 1% لتصل إلى 23%، بينما استقرت أحزاب الخضر و"اليسار" و"البديل من أجل ألمانيا" عند 8%، وبلغت نسبة المواطنين العازفين عن المشاركة في الانتخابات أو الذين لم يحسموا موقفهم بعد 24%.
أجري الاستطلاع بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية ومحطة "آر تي إل" التليفزيونية.
شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 31 تموز/ يوليو حتى 4 آب/ أغسطس 2503 ألمان.
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