شعبية حزب ميركل تتعادل مع باقي الأحزاب الألمانية

تعادلت شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة آنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر مع شعبية باقي الأحزاب الألمانية في استطلاع الرأي الأسبوعي لقياس شعبية الأحزاب في ألمانيا الذي يجريه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي.

© AP Photo/ Michael Sohn ميركل تتبرأ من فضيحة "فولكسفاغن"

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، حصل التحالف المسيحي والأحرار سويا على نسبة 47%، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها مجتمعة أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، والخضر و"اليسار" و"البديل من أجل ألمانيا".

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت (د.ب.أ) نتائجه، استقرت شعبية التحالف المسيحي عند نسبة 40%، بينما تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بنسبة 1% لتصل إلى 7%، وارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمقدار 1% لتصل إلى 23%، بينما استقرت أحزاب الخضر و"اليسار" و"البديل من أجل ألمانيا" عند 8%، وبلغت نسبة المواطنين العازفين عن المشاركة في الانتخابات أو الذين لم يحسموا موقفهم بعد 24%.

أجري الاستطلاع بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية ومحطة "آر تي إل" التليفزيونية.

شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 31 تموز/ يوليو حتى 4 آب/ أغسطس 2503 ألمان.