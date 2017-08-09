واشنطن تفرض عقوبات على دبلوماسيين كوريين شماليين في سوريا

فرضت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على اثنين من دبلوماسيين من كوريا الشمالية يعملان لصالح مصرف تجاري في سوريا.

واشنطن — سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان الوزارة، فإن اثنين من مواطني كوريا الشمالية، يحملان جوازات سفر دبلوماسية، وهما ممثلي مصرف "تانشون كوميركال بنك" في سوريا".