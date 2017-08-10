اليابان...زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب طوكيو

قالت هيئة المسح اليابانية إن زلزالا بقوة 4.9 درجة هز منطقة طوكيو اليوم الخميس لكن لم يصدر تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية.