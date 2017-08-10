كوريا الجنوبية: جيشنا جاهز للرد فورا على أي تحرك غير عادي في الشمال

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إن تصريحات كوريا الشمالية الأخيرة فيما يتعلق بضرب جزيرة غوام الأمريكية بمثابة تحد لكوريا الجنوبية وتحالفها مع الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك.وقال روه جاي تشيون المتحدث باسم الأركان المشتركة في إفادة صحفية، إن كوريا الجنوبية مستعدة للتحرك فورا لدى أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية، وإن كان الجيش لم يرصد أي تحرك غير عادي في الشمال.

© REUTERS/ US AIR FORCE الجيش الأمريكي يستعد لتوجيه ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية

هذا، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد الثلاثاء، بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ "النار والغضب"، فيما هددت بيونغ يانغ من جانبها بضرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

هذا ونشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن البلاد ستعكف على وضع خطة بحلول منتصف آب/ أغسطس الجاري لإطلاق 4 صواريخ متوسطة المدى على جزيرة غوام الأمريكية قبل عرضها على الزعيم كيم جونج أون لاتخاذ قرار بشأن تنفيذها.

يذكر، أن كوريا الشمالية، أطلقت في شهر تموز/يوليو الماضي صاروخين، قالت الولايات المتحدة إنهما صاروخان عابران للقارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يشدد العقوبات على كوريا الشمالية عقب التجارب الصاروخية الأخيرة.

واعتبرت بيونغ يانغ أن التجربتين، تثبتان أن الولايات المتحدة أصبحت بكامل أراضيها داخل نطاق الصواريخ الكورية، وأن هذه الصواريخ وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس، مؤكداً أنها مستعدة لتلقين أمريكا "درسا قاسيا" بقوتها النووية الاستراتيجية، في حال ارتكبت واشنطن حماقة ضدها.