خوف أمريكي من ضربة ساحقة كورية يؤدي إلى زيادة الطلب على الملاجئ

على مدى الأسبوعين الماضيين، ووسط التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ، ازدادت مبيعات الملاجئ تحت الأرض بنسبة 90 بالمئة، وفق شركة "Rising S"، المتخصصة في إنشاء الملاجئ.

© REUTERS/ Erik De Castro أمن "غوام" يحذر من وصول صواريخ كوريا الشمالية الجزيرة في 14 دقيقة

أعلن عن ذلك، نيوس تشانل، مدير شركة "غاري لينتش" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، في حين ارتفعت مبيعات الملاجئ في اليابان أيضا. ووفقا له، فإن اليابانيين قلقين جدا إزاء التهديد الكبير من كوريا الشمالية. وبعد ورود أنباء لتجارب كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات، ازداد الطلب على الملاجئ في الولايات المتحدة بشكل كبير.

ويشار إلى أنه في الأيام الأخيرة توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشكل خطير، حيث هددت السلطات الكورية بضرب القاعدة الأمريكية "غوام".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها كوريا الشمالية منطقة الباسفيك الأمريكية، حيث أصدرا بيانا حول قاعدة القوات الجوية في اندرسون مؤخرا في مارس/ آذار 2013.

وفي الأسبوع الماضي تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرارا بتعزيز العقوبات ضد بيونغ يانغ، ردا على تجاربها الصاروخية الأخيرة.

وتعليقا على العقوبات، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، باتخاذ خطوات حاسمة ضد الولايات المتحدة بما فيها "الإجراءات المادية".

وفي يوم الثلاثاء حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيونغ يانغ من عدم توجيه أي تهديدات إلى واشنطن.