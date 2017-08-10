هيومن رايتس ووتش: مقتل 27 على الأقل في احتجاجات مناهضة للحكومة بالكونغو

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 27 شخصا، قتلوا في اشتباكات بين محتجين والشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

© REUTERS/ Kenny Katombe العثور على عشر مقابر جماعية في الكونغو

وأضافت المنظمة، أن من بين الضحايا ثلاثة من ضباط الشرطة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وسقط معظم القتلى في العاصمة كينشاسا، حيث خرج أعضاء من جماعة "بوندو ديا كونغو" الانفصالية في مسيرة ضد الرئيس جوزيف كابيلا وهاجموا سجنا يوم الإثنين.

ويذكر أن دويا لإطلاق النار كان قد سمع قرب سجن صغير في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونشر الجيش عددا كبيرا من جنوده في الموقع.

وطوق جنود من الجيش والشرطة السجن في حي ماتونجي في كينشاسا. ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار.

وفر آلاف النزلاء من السجون هذا العام في الكونغو بينهم 4 آلاف من السجن الرئيسي شديد الحراسة في العاصمة الشهر الماضي.