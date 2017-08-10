الشرطة تحقق في حادثة "مسحوق مشبوه" في لندن

تحقق شرطة لندن في حادثة مسحوق مشبوه في مغلف، تم إيصاله، اليوم الخميس، إلى مطعم بالقرب من سوق "بورو ماركت".

© REUTERS/ Darren Staples شرطة لندن تعتقل مراهقا آخر للاشتباه بتورطه في هجوم بمواد حارقة

لندن — سبوتنيك. ولم تحدد الشرطة بالضبط ماذا كان في المغلف، لكنها أشارت إلى أنها مادة كيميائية "يتعذر العثور عليها في البيئة الطبيعية".

وأعلنت الشرطة في بيان لها، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن " ثلاثة أشخاص تلقوا العلاج في نفس المكان، جراء إصابات طفيفة نتيجة لتهيج، وأن حالتهم لم تستدع نقلهم إلى المستشفى…لم يتم إجراء أي اعتقالات، والتحقيق مستمر".

وفي وقت سابق ذكرت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بعد لمسهم لمسحوق مشبوه والذي جرى تسليمه في مغلف إلى المطعم. وتم اخلاء المطعم، ولكن سرعان ما أعيد فتحه مرة أخرى أمام للزوار.