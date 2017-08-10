نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الأسترالي يبحثان الوضع حول كوريا الشمالية

© Sputnik. Ilya Timin معلومات عن القاذفات B-1B...أمريكا ستستخدمها لضرب كوريا الشمالية

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "بحث نائب الرئيس الأمريكي بنس، ورئيس الوزراء الأسترالي تيرنبول، التهديدات الخطيرة والمتزايدة من جانب كوريا الشمالية بالنسبة لجميع البلدان".

وأوضح البيت الأبيض في بيانه، أن نائب الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الأسترالي، أكدا على علاقات التحالف، كما وجرى الحديث أيضا عن عمليات مكافحة الإرهاب التي حدثت مؤخرا في سيدني وحادث الطائرة الأمريكية الأخير قبالة سواحل أستراليا — حينها قتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية.

يذكر، أن مجلس الأمن الدولي، تبنى يوم السبت الماضي، قرارا يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وينص القرار على حظر استيراد بعض المواد من كوريا الشمالية، ولا سيما الحديد، وخام الحديد والرصاص والفحم والمأكولات البحرية. بالإضافة إلى تجميد أصول مصرف التجارة الخارجية لكوريا الشمالية ومنع السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، من دخول موانئ الدول كافة. كما يتضمن القرار عقوبات ضد شخصيات لها صلة ببرامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.