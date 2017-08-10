ترامب: تهديدي لكوريا الشمالية لم يكن قويا بما فيه الكفاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تهديده لبيونغ يانغ، بالنار والغضب لم يكن قويا بما فيه الكفاية.

© REUTERS. AARON P. BERNSTEIN وزير الدفاع الأمريكي: جاهزون للتحرك ضد كوريا الشمالية

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة لا تتحدث عن ضربة وقائية ضد كوريا الشمالية وتنظر إلى إمكانية المفاوضات دائما".

وأضاف ترامب أن كوريا الشمالية يجب أن تكون "قلقة جدا" إذا كانت تفعل أي شيء يهدد الولايات المتحدة. ورأى أن الصين يمكن أن تفعل الكثير بالنسبة لكوريا الشمالية.

وعبر ترامب عن "الاحترام لروسيا والصين بسبب تصويتهما لصالح العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي".