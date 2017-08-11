ترامب: إيران لم تلتزم بروح الاتفاق النووي

واشنطن — سبوتنيك. وأشار ترامب إلى أن السلوك الإيراني "لا يتفق مع روح الاتفاقية".
وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين أمنيين: "نحن سنزيد من حجم ميزانياتنا بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن الترسانة النووية الأمريكية بحالة جيدة، ولا يزال تعزيزها مستمرا، حسبما نقلت عنه وكالة "اسوشيتد برس".
يذكر، أن إيران والسداسية الدولية توصلتا إلى اتفاق حول تسوية القضية النووية الإيراني في تموز/يوليو عام 2015. وتم اعتماد خطة الأعمال المشتركة التي تنص على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. ودخلت الخطة حيز التنفيذ يوم 16 كانون الثاني/يناير عام 2016.
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