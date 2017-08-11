ترامب: إيران لم تلتزم بروح الاتفاق النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه لا يعتقد أن إيران تلتزم بروح الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 والذي استهدف تقييد البرنامج النووي لطهران.

واشنطن — سبوتنيك. وأشار ترامب إلى أن السلوك الإيراني "لا يتفق مع روح الاتفاقية".

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب يشكر بوتين لطرده دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه زيادة النفقات على الدفاع الصاروخي بمليارات الدولارات وإعلان عن خطته في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين أمنيين: "نحن سنزيد من حجم ميزانياتنا بمليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن الترسانة النووية الأمريكية بحالة جيدة، ولا يزال تعزيزها مستمرا، حسبما نقلت عنه وكالة "اسوشيتد برس".

يذكر، أن إيران والسداسية الدولية توصلتا إلى اتفاق حول تسوية القضية النووية الإيراني في تموز/يوليو عام 2015. وتم اعتماد خطة الأعمال المشتركة التي تنص على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. ودخلت الخطة حيز التنفيذ يوم 16 كانون الثاني/يناير عام 2016.