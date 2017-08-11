بدء بناء أقرب قاعدة عسكرية أمريكية إلى روسيا

أعلنت البحرية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أنها بصدد البدء ببناء قاعدة عسكرية أمريكية في أوكرانيا ستكون تابعة للقوات البحرية الأمريكية.

كشف الخبر أن القاعدة العسكرية الأمريكية ستبنى في منطقة أوشاكوف في أوكرانيا وستضم مركزا للعمليات والاتصال بين القوات الأمريكية، بالإضافة إلى كتيبة عسكرية خاصة ومركز تدريب عسكري متخصص.

وفي التفاصيل، قيل إن الكتيبة التي ستتواجد في هذه القاعدة هي كتيبة بحرية متخصصة بالهندسة والبناء العسكري، وهي موجودة في هذه المنطقة من أبريل/ نيسان الماضي، وكانت مهمتها تنحصر بحل القضايا اللوجستية وتوقيع العقود العقارية.

ومن المتوقع أن تلعب هذه القاعدة الأمريكية الجديدة في أوكرانيا دورا هاما في تدريب القوات العسكرية الأوكرانية