والدة إيفانكا تكشف عن تفاصيل مثيرة عن علاقتها بترامب

أزاحت إيفانا ترامب، طليقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الستار عن أسرار جديدة بشأن فترة زواجهما، مؤكدة أنه لولاها لم يكن ليصل لما هو عليه اليوم.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE في تسريبات صادمة...إيفانكا ترامب تبصق على والدها

وقالت إيفانا ، خلال حوار مع قناة "CBS News" الأمريكية، نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنها فخورة بأبنائها الثلاثة، إيفانكا وإيريك ودونالد جونيور، مؤكدة أن اندماجهم في الحياة السياسية لوالدهم كان فقط لذكائهم.

وأشارت الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي، إلى احتمال ترشح إيفانكا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في غضون 15 عاماً، مؤكدة أن إيفانكا سيكون لها مستقبل سياسي كبير لما تتمتع به من مواهب قيادية.

وتطرقت إيفانا، التي كانت زوجة الملياردير الأمريكي من 1977 إلى 1992، إلى كتاب مذكراتها الشخصية، الذي يصدر الأسبوع المقبل، بعنوان "Raising Trump"، والذي تحدثت فيه عن طلاقها الفوضوي من ترامب ومعاناتها هي وأطفالها، ودورها البارز في حياته.

وذكرت أنها والرئيس يتمتعان الآن بعلاقة أكثر ودية، ويتحدثان معا مرة في الأسبوع، وقالت إنها تشجعه على الاستمرار في استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".