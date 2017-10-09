ماتيس: على الجيش الأمريكي أن يكون مستعدا للحل العسكري مع كوريا الشمالية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الإثنين، أنه على الجيش الأمريكي أن يكون مستعداً للحل العسكري للأزمة حول كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ماتيس خلال الاجتماع السنوي لجمعية الجيش الأمريكي، "على الجيش الأمريكي أن يكون مستعداً للخيار العسكري، الذي قد يلجأ إليه رئيسنا في حال الضرورة".

وأشار إلى أن الأوضاع الدولية لا تزال معقدة، وأن كوريا الشمالية تواصل الأعمال الاستفزازية.

هذا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد الأسبوع الماضي، اجتماعا مع قيادة البنتاغون، أطلق خلاله بعض التصريحات الشديدة اللهجة بشأن كوريا الشمالية وإيران. وكانت الإدارة الأمريكية قد أكدت في وقت سابق، أن الخيار العسكري بشأن كوريا الشمالية لا يزال على الطاولة.

يذكر، أن كوريا الشمالية أعلنت يوم 3 أيلول/سبتمبر الماضي، أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس مدمرة هيدروجينية، هي السادسة من نوعها، مخصصة لاستخدامها في الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وسبق ذلك بأسبوع واحد إطلاق صاروخ بالستي حلق فوق أراضي اليابان.

وردا على ذلك، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في مجال التصدير والاستيراد. وينص قرار المجلس رقم 2375 على فرض نظام عقوبات هي الأكثر شدة من قبل المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين.