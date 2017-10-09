"آيكان" تسعى لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي بشمال شرق آسيا

أعلنت الرئيسة المناوبة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "آيكان"، ريبيكا جونسون، أنها ستسعى إلى إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في شمال شرق آسيا، وتعتزم إشراك بيونغ يانغ في ذلك.

موسكو – سبوتنيك. وقالت جونسون في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "نود إجراء مفاوضات حول كيفية القيام بذلك في شمال شرق آسيا، وإشراك ستة أطراف، هي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وروسيا والصين في ذلك. وإحدى النقاط التي يمكن النظر فيها هي إقامة منطقة خالية من السلاح النووي".

وتابعت قائلة: "نرغب كذلك في مواصلة المباحثات حول تقليص الترسانة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا. وهي وصلت إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة. ونود أن تدخل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ".

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة نوبل منحت جائزة "نوبل" للسلام "للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" هذا العام، تقديرا لعملها في مجال "لفت الانتباه إلى الآثار الإنسانية الكارثية لأي حالة يستخدم فيها السلاح النووي"، وجهود المنظمة لتفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.