برلمانيون روس يخططون لزيارة كوريا الشمالية مطلع نوفمبر

أعلن كازبيك تايسايف منسق المجموعة البرلمانية للعلاقات مع برلمان كوريا الشمالية ، أن برلمانيون من مجلس الدوما الروسي ينتمون لكافة الأحزاب يخططون لزيارة كوريا الشمالية مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر .

وقال تايسايف لوكالة " سبوتنيك ": نخطط للذهاب، نعم… أنا أترأس لجنة الصداقة مع (كوريا الشمالية) وتتشكل هذه اللجنة من كافة الأحزاب، وعلى الأرجح أن يتوجه ممثلو كافة الأحزاب بمجلس الدوما (إلى كوريا) ".

وأضاف تايسايف في مطلع حديثه عن تاريخ الزيارة ، قائلا: " نهاية تشرين الأول / أكتوبر — مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر… في هذا الوقت يخطط".

وأشار البرلماني إلى أنه من السابق لأوانه الحديث مع من سيجتمع النواب في كوريا الشمالية وما هي الموضوعات التي ستثار.

يذكر أن وفد برلماني روسي تابع للحزب الليبرالي قد زار كوريا الشمالية في 2- 6 تشرين الأول / أكتوبر.