الغواصة الأمريكية "ميتشغان" تتجه إلى شواطئ كوريا الجنوبية

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن مجموعة سفن حربية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات النووية "رونالد ريغان" تتجه إلى شبه الجزيرة الكورية كإجراء احترازي في حال إجراء بيونغ يانغ تجارب جديدة لصواريخ باليستية عابرة للقارات.

© AFP 2017/ ED JONES كوريا الشمالية تسرق "خطة الحرب" لأعدائها

وتم تجهيز الغواصة "ميتشيغان" بـ154 صاروخا من طراز "توماهوك"، ويأتي استعراض القوة هذا في ظل تهديدات متبادلة بين بيونغ يانغ وواشنطن على أثر التجارب الصاروخية الأخيرة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن تجارب صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس هيدروجينية حربية.