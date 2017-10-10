الخارجية الأمريكية: ترامب يدرس سيناريوهات مختلفة للتعامل مع إيران

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، بأن خطط واشنطن لا تقتصر على خيار واحد في مسألة الصفقة النووية مع إيران.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE ترامب: ستسمعون شيئا عن إيران قريبا جدا

وقالت المتحدثة للصحفيين: "أعلم أن هناك عدة خطط جرى مناقشتها وعدة خيارات طرحت، لدى كل رئيس فريق في مجال الأمن القومي، وفي هذا الطريق توجد عدة مقترحات حول كيفية ذلك".

هذا وكانت جريدة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم هذا الأسبوع إعلان إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب سيقدم قريبا استراتيجية جديدة شاملة ضد إيران.

ويذكر أنه، في 14 تموز/يوليو 2015، توصلت إيران والوسطاء الدوليون الستة (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين وفرنسا وألمانيا) إلى اتفاق تاريخي بشأن تسوية المشكلة النووية الإيرانية الطويلة الأمد. واعتمدت خطة عمل شاملة مشتركة، يرفع تنفيذها العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.

ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/يناير 2016. وأعلن ترامب مرارا أنه يفكر في الانسحاب من هذه المعاهدة، في ظل تأكيدات جميع الأطراف المعنية بالاتفاق عزمها التمسك بالاتفاق.