مقتل 13 سجينا في تمرد داخل سجون المكسيك (فيديو)

قتل 13 سجينا على الأقل، اليوم الثلاثاء، في أحد سجون المكسيك إثر حركة تمرد وأعمال عنف قامت بها مجموعة من السجناء، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

ووقع الحادث في سجن كاديريتا، في ولاية نويفو ليون، حيث أدى عراك بين مجموعتين متنافستين من السجناء إلى مقتل 49 شخصا في سجن آخر العام الماضي.

وأعلن المتحدث باسم الأمن في سجن نويفو ليون في مؤتمر صحفي أن أعمال العنف أوقعت 13 قتيلا كلهم من السجناء، وأن التحقيق جار حول الموضوع.

وبدأت المواجهات عند الفجر قبل أن تسيطر عليها قوات الأمن، لكنها استؤنفت خلال الصباح عندما أضرمت مجموعة من السجناء حريقا كان بالإمكان رؤيته من على بعد عدة كيلومترات.

وأفاد مصدر في الشرطة رفض الكشف عن هويته أن اثنين من الضحايا قتلا بالسلاح الأبيض، بينما أصيب حارسان بجروح.

وغالبا ما تشهد السجون المكتظة في المكسيك عمليات فرار وأعمال تمرد وقتل بسبب المنافسات بين عصابات إجرامية.