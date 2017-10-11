الخارجية الروسية: الاتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني فعالة وعلى جميع الدول تنفيذها

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني لا يزال فعالا، وأن على جميع الدول الالتزام به.

أعلن مدير دائرة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، غيورغي بوريسينكو، بأنه سيكون من حق إيران التخلي عن تنفيذ الاتفاق النووي في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات مجددا.

وقال بوريسينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك":

© Sputnik. Sergey Subbotin الصين تأمل في بقاء الاتفاق النووي مع إيران رغم انتقادات ترامب

في حال انسحبت الولايات المتحدة بالفعل من خطة الأعمال المشتركة الشاملة، سيضع ذلك موضع الشك إمكانية تنفيذها. وهذا قد يؤدي إلى تخلي إيران عن التزاماتها، خاصة في حال بدأت الولايات المتحدة بفرض العقوبات على طهران مجددا، والتي تم رفعها في وقت سابق. وسيكون من حق إيران وقف تنفيذ الاتفاق.

وأضاف أن موسكو تشدد على أنه "لا بد من بقاء الاتفاق قائما، وتنفيذه من قبل كافة الأطراف"، مؤكدا أنه "حسب فهمنا، فإن هذا اتفاق فعال وعامل، يتجاوب مع مصالح كافة الأطراف".

وأشار بوريسينكو إلى أن موسكو لا تفهم مصلحة الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدا أن هذا الانسحاب سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وسيؤثر على الاستقرار العالمي.