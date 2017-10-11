"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات دمشق الانتحارية

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية الثلاثة التي ضربت العاصمة السورية دمشق في وقت سابق من هذا اليوم.

© Sputnik. Yazan Kalash 3 تفجيرات انتحارية في دمشق تسفر عن سقوط ضحايا

ونشرت قناة تابعة للتنظيم الإرهابي عبر تطبيق "تليغرام" للتراسل الفوري، بيانا نقلته وكالة "رويترز" تبنت فيه الهجوم الإرهابي.

وقال التنظيم إن ثلاثة من مقاتلي "داعش" كانوا يحملون الأحزمة الناسفة والبنادق الآلية، هم من هاجموا مركز الشرطة في العاصمة السورية.

وكانت وزارة الداخلية السورية، قد أفادت بأن ثلاثة إرهابيين انتحاريين فجروا أنفسهم بأحزمة في شارع خالد ابن الوليد بالعاصمة دمشق.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل نحو 9 أشخاص وإصابة عدد من الجرحى.