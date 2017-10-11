ترامب ينفي سعيه لزيادة الترسانة النووية الأمريكية 10 أضعاف

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تقريرا لشبكة "إن.بي.سي" جاء فيه أنه أبلغ مستشاريه للأمن القومي خلال اجتماع في يوليو/ تموز بأنه يريد زيادة الترسانة النووية الأمريكية بنحو 10 أضعاف حجمها الحالي، وقال إنه ناقش تحديثها فقط.

وكانت "إن.بي.سي" قد أفادت أن الرئيس طالب بالزيادة بعدما عُرض عليه مخطط يشرح انخفاض مخزون الأسلحة النووية الأمريكية من 32 ألف رأس حربي في الستينيات. وقالت الشبكة إن ترامب أبدى رغبته في العودة لنفس الرقم.

وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال ترامب إن التقرير غير صحيح.

© REUTERS/ YURI GRIPAS ترامب وقادة الجيش يضعان سيناريو الحرب مع كوريا الشمالية

وأوضح قائلا، "لم أبحث أبدا زيادتها (الترسانة النووية). أردت أن تكون في أفضل هيئتها. هذه مجرد أخبار زائفة من (إن.بي.سي)".

وأضاف، "لا نريد زيادة. لكنني أريد تحديثا وأريد إعادة تأهيل"، حسب "رويترز".

ودعم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس نفي ترامب.

وقال ماتيس، "التقارير التي نُشرت في الآونة الأخيرة بأن الرئيس طالب بزيادة في الترسانة النووية الأمريكية زائفة تماما. هذا النوع من التغطية الخاطئة يخلو من الإحساس بالمسؤولية".

ورغم إقدام رؤساء أمريكا على تحديث الترسانة النووية على مر السنين إلا أن أي إضافة جوهرية لها ستمثل انتهاكا للمعاهدات المبرمة.

يقول اتحاد العلماء الأمريكيين، إن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو 4 آلاف رأس نووي مخصصة للاستخدام العسكري.