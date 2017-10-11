ترامب ينفي سعيه لزيادة الترسانة النووية الأمريكية 10 أضعاف

وكانت "إن.بي.سي" قد أفادت أن الرئيس طالب بالزيادة بعدما عُرض عليه مخطط يشرح انخفاض مخزون الأسلحة النووية الأمريكية من 32 ألف رأس حربي في الستينيات. وقالت الشبكة إن ترامب أبدى رغبته في العودة لنفس الرقم.
وفي تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال ترامب إن التقرير غير صحيح.
وأضاف، "لا نريد زيادة. لكنني أريد تحديثا وأريد إعادة تأهيل"، حسب "رويترز".
ودعم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس نفي ترامب.
وقال ماتيس، "التقارير التي نُشرت في الآونة الأخيرة بأن الرئيس طالب بزيادة في الترسانة النووية الأمريكية زائفة تماما. هذا النوع من التغطية الخاطئة يخلو من الإحساس بالمسؤولية".
ورغم إقدام رؤساء أمريكا على تحديث الترسانة النووية على مر السنين إلا أن أي إضافة جوهرية لها ستمثل انتهاكا للمعاهدات المبرمة.
يقول اتحاد العلماء الأمريكيين، إن الولايات المتحدة لديها حاليا نحو 4 آلاف رأس نووي مخصصة للاستخدام العسكري.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)