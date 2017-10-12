بالصور...السلطات الأمريكية تزيل العلم الروسي من فوق مبنى البعثة التجارية بواشنطن

أكد المتحدث الصحفي في السفارة الروسية بواشنطن، نيكولاي لاخونين، اليوم الخميس، قيام وزارة الخارجية الأمريكية بإزالة الأعلام الروسية من فوق مباني البعثة التجارية الروسية في واشنطن.

واشنطن — سبوتنيك. وأجاب لاخونين ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" حول ما إذا كان العلم الروسي أزيل من مبنى البعثة التجارية، قائلا "نعم".

وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على حسابها على "تويتر" و"فيسبوك"، إن "العلم الروسي أُزيل اليوم من مبنى البعثة التجارية والذي تم الإستيلاء عليه في وقت سابق من قبل السلطات الأمريكية بواشنطن". كما طالبت السفارة الروسية بوقف الأعمال الاستفزازية المناهضة لروسيا في الولايات المتحدة.

Российский флаг сегодня сорвали и с ранее захваченного здания торгпредства в Вашингтоне. Требуем прекратить провокационные анти🇷🇺 действия pic.twitter.com/RPPpbnAQc8 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) October 11, 2017

هذا وفي وقت سابق أكدت الخارجية الأمريكية إزالة الأعلام الروسية من فوق مباني البعثة الروسية السابقة فى سان فرانسيسكو.

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تأزما، حيث أغلقت الولايات المتحدة بداية أيلول/سبتمبر الماضي القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره، ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.