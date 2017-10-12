أول تعليق روسي حول إزالة العلم من فوق مبنى البعثة التجارية بواشنطن

أعلن الممثل التجاري الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر ستادنيك،اليوم الخميس، أن إزالة السلطات الأمريكية للعلم الروسي من فوق من مبنى البعثة التجارية الروسية هو بمثابة استفزاز صارخ.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ستادنيك لوكالة "سبوتنيك"، إن "إزالة الأعلام، استفزاز صارخ ووقح على الإطلاق واستفزاز غير مبرر ولا ينسجم مع أي إطار، ولا في أي معايير دولية".

وأضاف، "هناك الكثيرون من يتحدثون عن مستوى الذكاء في الإدارة الأمريكية. يبدو بالفعل هناك ضرورة للتحقق من ذلك".