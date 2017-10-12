أنقرة: الدبلوماسي الأمريكي محتجز لحين الإفراج عن مواطنين أتراك في الولايات المتحدة

أعلن نائب رئيس وزراء تركيا، بكير بوزداغ، اليوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول، أن الدبلوماسي الأمريكي سيظل محتجزا لدى السلطات التركية لحين الإفراج عن مواطنين أتراك محتجزين في الولايات المتحدة.

© AFP 2017/ Sheimo Uglu تركيا تستدعي مستشار السفارة الأمريكية

وقال بوزداغ، في تصريحات لراديو "هابيرتورك" التركي، إن هناك اجتماعا مرتقبا بين مسؤولين أتراك وأمريكيين لحل النزاع الدبلوماسي.

وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن المحادثات بين وزراء خارجية البلدين "بناءة".

وأشار إلى أن الموظف القنصلي الأمريكي المعتقل في تركيا، لم يطلب أي محام من البعثة الدبلوماسية الأمريكية، ويمكن للولايات المتحدة أن تطلب إرسال محام له، وللاطمئنان عليه.