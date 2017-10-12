وزير الدفاع الإيراني: إجراءات ترامب ستقودنا إلى حرب عالمية

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، بأن إيران ستحبط بقوة إجراءات الأعداء، معتبراً الحرس الثوري بأنها المؤسسة الأقوى ضد الإرهاب وفي الخط الأمامي لمكافحته.

© AFP 2017/ Atta Kenare قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد ترامب في الأشهر المقبلة

ورداً على التهديدات الأخيرة من أمريكا، قال العميد حاتمي، إن الحرس الثوري والجيش وسائر القوى في البلاد تقف موحدة ومتلاحمة أمام سياسات الحكومة الأمريكية وإجراءاتها العدائية وسوف لن تسمح لها بتعريض أمن المنطقة للخطر عبر توسيع نطاق الحرب النيابية والإرهاب، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس".

واعتبر العميد حاتمي، الحرس الثوري بأنه القوة الأقوى ضد الإرهاب في المنطقة وأكثرها شعبية. وقال إن هذه المؤسسة الثورية متعلقة بجميع شعوب المنطقة ولقد بذلت من أجل صون أمن المنطقة واستقرارها جهودا منقطعة النظير وتضحيات باهرة.

وصرح وزير الدفاع الإيراني بأن الطريق الذي اختاره ترامب سيقود العالم نحو الحرب وإراقة الدماء ولا يليق بدولة تعتبر نفسها منادية للسلام ومدافعة عن حقوق الإنسان، وأضاف أن الشعب والنخب والعقلاء في أمريكا والعالم لا يتحملون مثل هذه السياسات والإجراءات المتسمة بالعنف والخطورة.

ودعا العميد حاتمي، ترامب إلى عدم اتخاذ إجراء يؤدي به إلى أن يصبح عزله عن السلطة مطلباً عالمياً وإجراء ضروريا لإنهاء الحرب والعنف وزعزعة الأمن.