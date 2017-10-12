وزير الدفاع الإيراني: إجراءات ترامب ستقودنا إلى حرب عالمية

واعتبر العميد حاتمي، الحرس الثوري بأنه القوة الأقوى ضد الإرهاب في المنطقة وأكثرها شعبية. وقال إن هذه المؤسسة الثورية متعلقة بجميع شعوب المنطقة ولقد بذلت من أجل صون أمن المنطقة واستقرارها جهودا منقطعة النظير وتضحيات باهرة.
وصرح وزير الدفاع الإيراني بأن الطريق الذي اختاره ترامب سيقود العالم نحو الحرب وإراقة الدماء ولا يليق بدولة تعتبر نفسها منادية للسلام ومدافعة عن حقوق الإنسان، وأضاف أن الشعب والنخب والعقلاء في أمريكا والعالم لا يتحملون مثل هذه السياسات والإجراءات المتسمة بالعنف والخطورة.
ودعا العميد حاتمي، ترامب إلى عدم اتخاذ إجراء يؤدي به إلى أن يصبح عزله عن السلطة مطلباً عالمياً وإجراء ضروريا لإنهاء الحرب والعنف وزعزعة الأمن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)