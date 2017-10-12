تركيا: غلق الحدود مع إقليم كردستان بالتعاون مع بغداد وطهران

أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ماضية في خطتها لإغلاق البوابات الحدودية مع كردستان العراق، على أثر استفتاء الاستقلال التي تطالب أنقرة وبغداد والعديد من الدول أربيل بالتراجع عنه.

© AP Photo/ Uncredited تصعيد جديد في أزمة كردستان والبارزاني يرفض الحوار المشروط

وقال إبراهيم كالين، في تصريحات للصحافيين، اليوم الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول: "سنطبق على مراحل إغلاق المعابر الحدودية بالتنسيق مع العراق وإيران وفق التطورات"، مشددا على أن أنقرة "لا تنوي معاقبة الشعب العراقي بل منع تقسيم العراق".

ومن المتوقع، أن يزور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بغداد، يوم الأحد المقبل، للقاء نظيره العراقي حيدر العبادي.