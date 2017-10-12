العبادي: لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا أو نخوض حربا ضد مواطنينا الكرد

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه ضد التصعيد العسكري تجاه المواطنين الكرد، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة العراق.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العبادي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في محافظة الأنبار، اليوم الخميس: "لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا أو نخوض حربا ضد مواطنينا الكرد وغيرهم، ومن واجبنا الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين والثروة الوطنية".

وأضاف: "لن نسمح بالعودة إلى المربع الأول وإعادة الخطاب الطائفي والتقسيمي".

وكتب العبادي، سابقا، في حسابه على "تويتر"، قائلا: "سندافع عن المواطنين الأكراد كما ندافع عن جميع العراقيين ولن نسمح بأي هجوم عليهم".

وأضاف رئيس الوزراء في تغريدة أخرى، مخاطبا المواطنين الأكراد: "أنتم مواطنون من الدرجة الأولى… لن نسمح بإلحاق الضرر بكم وسنتقاسم خبزنا معا".