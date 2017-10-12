صربيا تتعاون مع الناتو بشكل ممتاز

أعلنت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، اليوم الخميس، أن بلادها تتعاون مع حلف شمال الأطلسي بشكل ممتاز، في إطار برامج الشراكة الحالية، وهذا واضح من عدد المناورات العسكرية المشتركة مع الحلف، ولذلك لا يمكن القول بأن بلغراد لها علاقات ودية فقط مع موسكو.

بلغراد — سبوتنيك. قالت رئيسة الوزراء، وفق التلفزيون الصربي: "ومع ذلك، نحن نتعاون مع الناتو بشكل ممتاز عبر خطة شراكة فردية وبرنامج "الشراكة من أجل السلام"، وفي إطارهما نقوم بتنفيذ أعمال مختلفة".

وأشارت برنابيتش إلى أن صربيا أجرت في العام الحالي، 13 منارة عسكرية مع الناتو والدول الأعضاء فيه. و7 مرات مع أمريكا، ومرتين مع روسيا.

وقالت بهذا الصدد: "هذه الأرقام تشير إلى أننا نلتزم مع جميع الأطراف، وليس مع روسيا فقط. إنها قضية إدراك، وليست مسألة حقائق".

وصرح وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين سابقاً، تعقيباً على تصريحات وزير خارجية ليتوانيا، الذي ينتقد فيها مشاركة صربيا في تدريبات مع روسيا، بأن صربيا ستبقى دولة حيادية عسكرياً وستجري التدريبات التي تعتبرها ضرورية، وأكد أن صربيا تتوقع من شركائها، أي روسيا والولايات المتحدة والناتو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، احترام وضعها الحيادي.

يذكر، أن صربيا تحافظ على الوضع الحيادي بموجب قرار البرلمان الصادر في عام 2007، ولكن لديها شراكة مع حلف الناتو، حيث دخلت حيز التنفيذ خطة الشراكة بين بلغراد والحلف في عام 2015. وتتمتع صربيا أيضا بصفة دولة مراقب في الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وعددا من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.