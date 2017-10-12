وفد من مجلس النواب اللبناني يزور بطرسبورغ للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني

كشف مصدر ديبلوماسي لبناني مطلع، أن وفدا من ثلاثة نواب لبنانيين يتوجه إلى سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المرتقب.

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موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر اللبناني في حوار مع "سبوتنيك" اليوم الخميس: "يزور الوفد اللبناني سان بطرسبرغ للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، ويتكوّن من 3 نواب، هم، علي بزي من "حركة أمل"، وباسم الشاب من "تيار المستقبل"، وغيلبرت زوين من "التيار الوطني الحر"".

وأضاف المصدر أن الوفد يزور سان بطرسبرغ في فترة 13 — 19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، مضيفا أنه كان من المفترض أن يقوم بزيارة إلى سان بطرسبورغ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ولكنه اعتذر عن المشاركة.

كما من المخطط أن يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني وفود من المملكة العربية السعودية والجزائر والسودان وعدد كبير من الدول العربية وغير العربية.

هذا ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي إحدى المنظمات البرلمانية الدولية الموثوقة والمؤثرة، ويعد البعد البرلماني غير الرسمي للأمم المتحدة، وفي الوقت الحالي يضم الاتحاد البرلماني 170 دولة و11 جمعية برلمانية كأعضاء منتسبين.