تحديد سبب مئات آلاف الوفيات في أوروبا

يتسبب تلوث الهواء في وفاة الكثيرين في أوروبا.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للبيئة أن البيئة الملوثة تتسبب في ما يزيد على 500 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن حالة الهواء في أوروبا تتحسن، لكن وجود المواد الضارة في الهواء لا يزال له تأثير سلبي على صحة الأوروبيين.

© Sputnik. Vladimir Pesnya الفياضانت في فرنسا - مارة فرنسيون على ضفة نهر الساين في ضواحي متحف "أورسي" في باريس.

وقالت الوكالة الأوروبية للبيئة إن الجسيمات الدقيقة العالقة التي تمثل المواد الضارة تدخل بسهولة إلى الرئة والأوعية الدموية وتتسبب في وفاة 428 ألف شخص سنويا.

وحسب معلومات الوكالة فإن 82 في المائة من سكان المدن الأوروبية يتأثرون بالجسيمات الناتجة من تلوث الهواء.

وأشار إلى أنه من بين مسببات الوفاة المبكرة ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون القريب من سطح الأرض.