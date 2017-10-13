الأصوات الغريبة التي أصابت دبلوماسيين أمريكيين بالجنون (فيديو)

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو تسجيلي لأصوات ذبذبات، يقال إنها أصوات "الهجوم الصوتي" الذي تعرض له الدبلوماسيون الأمريكيون في هافانا.

التسجيل الصوتي لهذه الذبذبات لم يحدد مصدرها بعد، ولم يحدد بالضبط إذا كان قد تم تسجيل هذه الأصوات في كوبا،

كانت قد نشرته وكالة "أسوشيتيدس برس"، بحسب ما نقل موقع تسارغراد الروسي.

يذكر بأن السلطات الأمريكية كانت، في وقت سابق، أعلنت عن تعرض دبلوماسييها لـ"هجوم صوتي" في هافانا، حيث تم سماع أصوات غير مفهومة في مبنى السفارة الأمريكية.

الأمر الذي أدى لإصابة الدبلوماسيين هناك بالغثيان والصداع، ما دفعهم بالتالي للعودة إلى بلادهم.

ولم تعلن أي دولة مسؤوليتها عن هذا الهجوم المزعوم، كما رفضت كوبا من جهتها الاتهامات الأمريكية بحقها.