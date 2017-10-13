الغواصة النووية الأميركية "ميشيغان" تدخل ميناء بوسان الكوري الجنوبي

أعلنت القوات البحرية الأميركية المنتشرة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الغواصة النووية الأميركية "ميشيغان" قد دخلت، اليوم، ميناء بوسان الكوري الجنوبي، وعلى متنها الصواريخ الموجهة "توماهوك".

© RIA Novosti. Igor Chuprin كوريا الشمالية تطور غواصة نووية "سرية"

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان للقوات البحرية الأميركية المنتشرة في كوريا الجنوبية، نشر على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك": "رحبت القوات البحرية الأميركية في كوريا الجنوبية وأسطول كوريا الجنوبية بوصول غواصة "ميشيغان" إلى كوريا الجنوبية

من طراز "أوهايو" المحملة بصواريخ موجهة على متنها".

ودخلت الغواصة ميناء بوسان في إطار عملية نشر مقررة لبعثتها في غرب المحيط الهادي وهي مجهزة بـ 150 صاروخا تكتيكيا من نوع "توماهوك"، وتعتبر واحدة من أكبر الغواصات في العالم.

ويؤكد الجيش الأميركي أن الصواريخ على الغواصة، إذا لزم الأمر، سوف توفر ضربات دقيقة للأهداف في كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، ذكر أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستطلقان في بحر اليابان مناورات عسكرية مشتركة بمشاركة حاملة الطائرات "رونالد ريغان".