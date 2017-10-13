لافروف يبحث مع ظريف الوضع حول الصفقة النووية الإيرانية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، على التزام روسيا الكامل بالاتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني، وعزمها تطبيق الاتفاقيات بالشكل الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي.

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تبادل الوزيران الآراء بشأن الوضع القائم حول تنفيذ خطة العمل المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وأكد لافروف على التزام روسيا الكامل بخطة العمل المشتركة، وعزمها الثابت نحو مواصلة تطبيق هذه الاتفاقيات بالصيغة التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي".

كما بحث الوزيران عددا من مسائل العلاقات الثنائية.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت سابقا: "جرت مناقشة الوضع حول خطة العمل الشامل المشتركة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني. ولفت لافروف الانتباه إلى حقيقة أن طهران تلتزم بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة، وشدد على ضرورة التزام واضعي الوثيقة أيضا بها".