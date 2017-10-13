مدمرات إيرانية تبحر غدا تجاه السواحل الروسية لإجراء مناورات مشتركة

أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، اليوم الجمعة، أن 3 مدمرات إيرانية ستبحر غدا باتجاه السواحل الروسية لإجراء مناورات بحرية مشتركة مقررة سلفا مع روسيا.

© Sputnik. Natalia Selivertova الكرملين: انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران يضر بالأمن في العالم

طهران — سبوتنيك. وقال سياري، بحسب موقع وزارة الدفاع الإيرانية على الإنترنت "غدا سيتم إرسال 3 مدمرات إيرانية إلى السواحل الروسية لإجراء مناورات مشتركة"، لافتاً إلى أن المناورات ستستمر يوما واحداً بهدف تبادل الخبرات".

وأضاف أن "المدمرات ستصل خلال 48 ساعة، وسيستمر بقاؤها عند السواحل الروسية ثلاثة أيام لتقوم بالمهام، التي تم التجهيز لها مسبقا"، لافتاً إلى أن إرسال المدمرات "ليس له أي علاقة بالتحركات الأمريكية الأخيرة ويأتي إبحارها ضمن برنامج تم تعيينه في وقت سابق".