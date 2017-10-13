روحاني: خطاب ترامب مليء بالسباب والاتهامات التي لا أساس لها ضد الأمة الإيرانية

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي وستواصل تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

طهران – سبوتنيك. في خطاب مباشر عبر التلفزيون الإيراني، وردا على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استراتيجية واشنطن الجديدة بشأن طهران، قال روحاني: "سنحترم الاتفاق النووي وسنواصل تعاوننا مع الوكالة الدولية بما أن هذا الاتفاق يحقق مصالحنا".

وتابع روحاني: "يبدو أن ترامب لا يعلم أن الاتفاق النووي ليس عبارة عن اتفاق بين إيران وأمريكا فقط حتى يفعل فيه ما يريد".

وأضاف: "لقد اتضح للشعب الإيراني أن الحكومة الأمريكية تتحرك ضد الشعب الإيراني والشعوب بالمنطقة".

وحول اتهامات ترامب لإيران بدعمها للإرهاب، أكد روحاني أن بلاده تقف في وجه الجماعات الإرهابية وأن "أمريكا تقوم بدعم داعش".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده "ستضاعف مساعيها لتطوير الأسلحة الدفاعية".