الخارجية الروسية تتوقع صدور تقرير خبراء الأمم المتحدة حول حادثة خان شيخون يوم 26 أكتوبر

قالت وزارة الخارجية الروسية أنه من المتوقع صدور تقرير خبراء الأمم المتحدة حول حادثة خان شيخون في سوريا، يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

© Sputnik. Valery Melnikov موسكو تعتبر إجراءات ترامب تجاه إيران خاطئة

وقال ميخائيل أوليانوف، مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا تميل إلى الاعتقاد بأن حادثة استخدام السلاح الكيميائي بخان شيخون في سوريا كانت عبارة عن تمثيلية.

وأضاف أوليانوف في مؤتمر حول الملف الكيميائي السوري على هامش الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نتوقع أن تجري دراسة دقيقة للرواية حول أن هذه الحادثة كانت عبارة عن تمثيلية، والتي نميل إليها أكثر فأكثر".

وأشار إلى أن تقرير الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في حادثة خان شيخون من المتوقع أن يصدر في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.