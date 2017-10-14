للمرة الأولى في 5 أعوام: لماذا يذهب "جونسون" إلى موسكو

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير بوريس جونسون سيزور روسيا في نهاية العام الحالي (2017) تلبية لدعوة نظيره الروسي سيرغي لافروف.

يجدر بالذكر أن زيارة جونسون إلى روسيا كانت مقررة بتاريخ 10 ابريل/نيسان 2017، لكن لندن ألغتها بسبب تأزم الوضع في سوريا.

وستكون زيارة جونسون المرتقبة في نهاية عام 2017 أول زيارة إلى روسيا يقوم بها وزير خارجية بريطانيا في خمسة أعوام، إذ أن المرة الأخيرة التي زار فيها وزير خارجية بريطانيا روسيا كانت في مايو/أيار 2012.

© AFP 2017/ Adrian Dennis بوريس جونسون

وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إن زيارة جونسون المرتقبة "ستمثل فرصة هامة لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران وقضايا أخرى تهم الدولتين وخصوصا استقرار الشرق الأوسط ومسائل الأمن الدولي".

وأكدت الخارجية البريطانية في بيان صحفي استمرار خلاف لندن وموسكو حول أوكرانيا وسوريا الذي يجعل "استئناف التعاون بشكل عادي مستحيلا".

وسيتوجه وزير الخارجية البريطاني، مع ذلك، إلى العاصمة الروسية، لأنه يرى أنه "من الهام بمكان أن يستمر الحوار حول مسائل تهتم بها بريطانيا".

وكشف جونسون أنه يرى أنه من الضروري ان تتعاون بلاده مع روسيا "من أجل أمن أمّتيهما والمجتمع الدولي".