مقتل 10 مدنيين على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في الصومال

هز دوي ضخم شارع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو، إثر انفجار سيارة مفخخة.

وحسب مراسل قناة الميادين فإن 10 أشخاص لقوا حتفهم إثر الانفجار، ولم ترد أي تفاصيل أخرى.

وتشهد العاصمة الصومالية مقديشو تفجيرات كبيرة تتبناها حركات متشددة على رأسها "حركة الشباب الإسلامية".

وتشن حركة "الشباب" حملة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في محاولة للسيطرة على البلاد وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وسيطرت الحركة على أجزاء كبيرة من البلاد حتى عام 2011 عندما تمكنت قوات صومالية وقوات حفظ سلام من طردها من مقديشو.