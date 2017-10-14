روحاني: المساس بالاتفاق النووي يعرض العالم للخطر

أكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم السبت، 14 أكتوبر/تشرين الأول، ضرورة تسوية الخلافات الدولية عن طريق الحوار، قائلا إن المساس بالاتفاق النووي سيعرض أمن المنطقة والعالم واستقرارهما الى "الخطر".

© REUTERS/ Kevin Lamarque ترامب: يجب ضمان أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا

ووفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية، فقد قال روحاني، إن إيران ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي طالما كان الطرف المقابل ملتزم به، مؤكداً أنه "ليس من المهارة قلب طاولة المفاوضات وينبغي دعم أسس تسوية الخلافات الدولية عن طريق الحوار".

وأوضح أن "طهران تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستواصل هذا التعاون" قائلا إن "أنشطة طهران النووية كانت وما زالت سلمية ولن تنتهك الاتفاق النووي ما دامت الأطراف الاخرى في مجموعة (5 + 1) ملتزمة به".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف، أمس الجمعة، استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، قائلا: إنه سيفرض إجراءات جديدة على طهران وأنه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.

وفرض ترامب على الحرس الثوري الإيراني "عقوبات قاسية" لقيامه بدعم الإرهاب، وطلب من وزارة الخزانة اتخاذ أشد العقوبات بحقه وهو ما حصل بالفعل، حيث أعلنت الوزارة وضع الحرس الثوري على لائحة العقوبات.