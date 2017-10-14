روحاني: المساس بالاتفاق النووي يعرض العالم للخطر

وأوضح أن "طهران تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستواصل هذا التعاون" قائلا إن "أنشطة طهران النووية كانت وما زالت سلمية ولن تنتهك الاتفاق النووي ما دامت الأطراف الاخرى في مجموعة (5 + 1) ملتزمة به".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف، أمس الجمعة، استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، قائلا: إنه سيفرض إجراءات جديدة على طهران وأنه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.
وفرض ترامب على الحرس الثوري الإيراني "عقوبات قاسية" لقيامه بدعم الإرهاب، وطلب من وزارة الخزانة اتخاذ أشد العقوبات بحقه وهو ما حصل بالفعل، حيث أعلنت الوزارة وضع الحرس الثوري على لائحة العقوبات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)