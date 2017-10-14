إغلاق معرض في الصين بسبب مقارنة الأفارقة بالحيوانات (فيديو)

أغلق معرض "هذه إفريقيا" في الصين بعد اتهامات بالعنصرية، حيث تم عرض لوحات لأفارقة جنبا إلى جنب مع الحيوانات بأوضاع متشابهة، وفق "الغارديان".

تم عرض لوحات للمصور الصيني، يو هوى بينغ، الذى زار افريقيا 20 مرة على الأقل. وفي أحد أجزاء المعرض، التقط صور كان فيها الأفارقة والحيوانات جنبا إلى جنب. ووفقا للمصور فقد أراد بهذه الطريقة أن ينقل للجمهور شعور "الحياة البدائية" في أفريقيا من خلال التفاعل بين الناس والحيوانات والطبيعة.

ولاقت الصور انتقادات واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، واتهم العديد من المعلقين المصور بالعنصرية. وقال أحد منظمي المعرض إنه فى الصين تعتبر المقارنة بين الاشخاص والحيوانات نوع من أنواع المجاملة. ولكن تم اتخاذ القرار بإزالة الصور حتى لايتم اللإساءة إلى تمثيل الدول الافريقية.