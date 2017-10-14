إسرائيل تخشى من تهديد وجودي بسبب هذه الدولة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إن إسرائيل تسعى إلى تفادي نشوب معركة جديدة في الشمال وذلك من خلال تعزيز قوتها الرادعة.

© AP Photo/ Dan Balilty المتحدث باسم وزير المخابرات الإسرائيلية: تصريحاته بشأن الحرب مع إيران أسيء فهمها ونقلت إذاعة "صوت إسرائيل" تصريحات ليبرمان في حديث خَص به القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، جاء فيها أنه "إذا فرض على إسرائيل أن تخوض الحرب فيجب عليها أن تحسم المعركة بشكل واضح وسريع".





وحول الملف الإيراني صرح وزير الدفاع بأن إيران "تشكل تهديدا وجوديا ليس بالنسبة لإسرائيل فحسب بل وبالنسبة لدول أخرى أيضا"، وأكد على أن إسرائيل تعلم كيف تتعامل مع هذا التهديد، على حد قوله.





وفي تعليقه على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، الخميس الماضي في القاهرة، قال ليبرمان إن إسرائيل تتابع التطورات عن كثب، مؤكدا أن المصلحة الإسرائيلية تقضي باستمرار الاستقرار الاقتصادي في المناطق الفلسطينية واستمرار التنسيق الأمني بين الطرفين.