كوريا الشمالية تهدد بسحق هذه الدول

وقال تشون ردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لاجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة: "بلدنا يريد منا مستقبل سلمي، ونحن على استعداد لسحق هؤلاء الأعداء الذين يريدون منعنا من هذا المستقبل".