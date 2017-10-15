أزمة المهاجرين تلقي بظلالها على الانتخابات العامة في النمسا

أدلى الناخبون في النمسا بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات برلمانية قد تأتي بمرشح محافظ شاب مستشارا للبلاد بعد أن تعهد بانتهاج سياسات متشددة بشأن اللاجئين ومنع تكرار أزمة اللاجئين في أوروبا.

وتمكن وزير الخارجية الشاب زيباستيان كورتس (31 عاما) من أن يدفع بحزب الشعب المحافظ إلى صدارة استطلاعات الرأي عندما أصبح زعيما للحزب في مايو أيار. وأطاح بحزب الحرية اليميني المتطرف الذي ظل يشغل صدارة استطلاعات الرأي لنحو عام. بحسب "رويترز".

© Sputnik. Mikhail Voskresensky النمسا تضغط على اللاجئين بخفض المساعدات

وتعهد كورتس بإغلاق طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا من خلال البلقان وعبر البحر المتوسط. ويشعر ناخبون كثيرون بأن البلاد تعرضت لاجتياح عندما فتحت حدودها في 2015 أمام موجة من مئات الآلاف من الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وقال كورتس لصحيفة أوسترايخ يوم الجمعة "يجب أن نوقف الهجرة غير الشرعية للنمسا وإلا لن يكون هناك نظام أو أمن بعد الآن".

ويحكم البلاد حاليا ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار كريستيان كيرن وحزب الشعب بزعامة كورتس ولكن كورتس دعا إلى إنهاء هذا التحالف عندما تولي رئاسة الحزب مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش) وتبدأ التوقعات الأولية في الظهور بعدها بدقائق. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية، مساء اليوم أو غدا الاثنين.