ظريف : لم يعد هناك من يثق بواشنطن بعد حديث ترامب عن الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه لم يعد أحد يثق بالولايات المتحدة الأميركية بعد موقفها الأخير من الاتفاق النووي.

وقال ظريف، في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأميركية بثتها اليوم الأحد، "من الآن لن يثق أي شخص بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكداً أن حديث الرئيس ترامب عن عدم تأييده للاتفاق النووي سيضعف مكانة أميركا في العالم".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني إنه و"برغم المخالفات الاميركية، فإن الاتفاق النووي انتصار دبلوماسي يلتزم به جميع أطرافه عدا أميركا".