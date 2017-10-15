رئيس البرلمان الإيراني: ترامب يظهر عدم التزامه بالاتفاقات الدولية

صرح رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يظهر عدم التزامه بالاتفاقيات الدولية.

سان بطرسبورغ – سبوتنيك. وقال لاريجاني في كلمة خلال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في بطرسبورغ: "أتصور أن السيد ترامب لا يلتزم بالاتفاقيات الدولية، وبالإضافة إلى ذلك لا يحترم الأمم المتحدة، ويظهر لجميع البلدان أن الحكومة الأميركية لن تلتزم بأي تعهدات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف، الجمعة الماضية، استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، قائلا: إنه سيفرض إجراءات جديدة على طهران وأنه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.

وفرض ترامب على الحرس الثوري الإيراني "عقوبات قاسية" لقيامه بدعم الإرهاب، وطلب من وزارة الخزانة اتخاذ أشد العقوبات بحقه وهو ما حصل بالفعل، حيث أعلنت الوزارة وضع الحرس الثوري على لائحة العقوبات.