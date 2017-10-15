وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن تعمل مع شركائها بشأن الاتفاق النووي مع إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الأحد، أن واشنطن ستعمل على مع الأطراف الأخرى، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، والذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرات عديدة بأنه اتفاق "سيئ".

القاهرة — سبوتنيك. وقال تيلرسون في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأمريكية، "بموجب الاتفاق النووي، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي هي اتفاق متعدد الأطراف، شهدت العديد من الانتهاكات التقنية، وكان ردنا هو العمل مع الأطراف الأخرى، وأن نكون أكثر إلحاحا في تنفيذ الاتفاق، وفي عمليات التفتيش".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد البدء بالحرب مع كوريا الشمالية، قائلا "الجهود الدبلوماسية ستستمر حتى سقوط القنبلة الأولى".

وقال تيلرسون في مقابلة مع "سي إن إن" إن "ترامب يريد حلا دبلوماسيا للأزمة، ولا يسعى إلى الذهاب إلى الحرب… وأن الجهود الدبلوماسية ستستمر حتى سقوط القنبلة الأولى".



