مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: هذا ما أتوقعه للاتفاق النووي مع إيران

وأعربت كذلك المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن أملها في "تحسن الأوضاع"، بشأن البرنامج الصاروخي الخاص بطهران.
وقالت هيلي:
"الولايات المتحدة تدعم الاتفاق النووي مع إيران، لأنها لا ترغب أن تتحول طهران إلى كوريا شمالية جديدة".
وتابع قائلا "هذا سيكون إشارة جيدة بالنسبة لهم، ونحن لن نشارك في صفقة سيئة، وإذا عقدنا صفقة فسندعو للمسؤولية عن تنفيذها".
وقد جاء ذلك في سياق ردها على سؤال الصحفي، ما إذا كان من الممكن أن يصبح قرار ترامب حول الاتفاق النووي مع إيران، إشارة لكوريا الشمالية حول عدم جدوى الدخول في مفاوضات حول الملف النووي.
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